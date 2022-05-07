Єрмак побував на запуску залізничної переправи через річку Ірпінь
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Андрій Єрмак 7 травня побував на запуску залізничної переправи через річку Ірпінь. Глава Офісу Президента зауважив, що інфраструктуру деокупованої Київської області відновлюють.
Єрмак повідомив, що залізничний міст через річку Ірпінь станом на 7 травня – працює. Місцеві жителі зможуть без перешкод добратися до столиці.
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Глава ОП повідомив, що Укрзалізниця запустила залізничне сполучення з:
- Бучею;
- Ірпенем;
- Ворзелем;
- Бородянкою;
- іншими населеними пунктами.
Єрмак пояснив, що наразі маршрутом курсуватимуть потяги у межах проєкту City Express.
Повертається рух, а з ним і активне життя туди, де росіяни хотіли його знищити. В них не вийшло і не вийде. Президент (Володимир Зеленський – 24 канал) поставив завдання швидко та якісно відновлювати країну,
– наголосив Єрмак.
Ірпінь 7 травня відвідали також:
- Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України;
- Олександр Камишін – голова правління АТ "Укрзалізниця";
- Олена Шуляк – голова партії "Слуга народу".
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Глава ОП зауважив, що наразі цей процес триває та не зупиниться. Бо з такими сильними та розумними людьми Україна просто не може зупинитися. Перемога обов'язково настане.Зауважте! Окрім того, Єрмак взяв участь у нараді, на якій обговорили актуальні питання діяльності виконавчої влади. Захід відбувся під головуванням українського лідера Володимира Зеленського.
Ірпінь приєднали до водопровідної системи Києва
Віталій Кличко – мер Києва – повідомив, що Ірпінь приєднали до водопровідної системи української столиці. Російські окупанти зруйнували місцеве каналізаційне господарство. Ситуація у населеному пункті була критичною.
Водночас відновлювальні роботи Україна розпочалася відразу після деокупації Ірпеня. Проклали сім кілометрів труб. За словами Кличка, робота тривала 18 днів.
Свої зусилля доклали фахівці:
- "Київводоканалу",
- "Ірпіньводоканалу",
- "Житомирводоканалу"
- підрядних організацій.
Також Кличко наголосив, що столиці продовжить допомагати населеним пунктам області, які постраждали від дій російських загарбників.
Перевірку якості води в Ірпені вже провели. Жодних зауваг не виявили. Олександр Маркушин – Ірпінський міський голова – подякував усім за допомогу. Він наголосив, що друзі пізнаються у біді.
Міська рада Києва повідомила, що роботи провели за підтримки благодійних організацій.Зауважте! У травні 2022 року українці запустили волонтерський проєкт "добровольчі будівельні батальйони". Наразі своє бажання допомогти відновлювати Київщину вже висловили 25 тисяч людей. Людей залучають до розбирання завалів та відновлення будинків.
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