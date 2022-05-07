Єрмак побував на запуску залізничної переправи через річку Ірпінь

7 травня 2022 , 16:47
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Джерело:

телеграм Андрія Єрмака

Андрій Єрмак 7 травня побував на запуску залізничної переправи через річку Ірпінь. Глава Офісу Президента зауважив, що інфраструктуру деокупованої Київської області відновлюють.

Єрмак повідомив, що залізничний міст через річку Ірпінь станом на 7 травня – працює. Місцеві жителі зможуть без перешкод добратися до столиці. 

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Глава ОП повідомив, що Укрзалізниця запустила залізничне сполучення з:

  • Бучею;
  • Ірпенем;
  • Ворзелем;
  • Бородянкою;
  • іншими населеними пунктами.

Єрмак пояснив, що наразі маршрутом курсуватимуть потяги у межах проєкту City Express.

Повертається рух, а з ним і активне життя туди, де росіяни хотіли його знищити. В них не вийшло і не вийде. Президент (Володимир Зеленський – 24 канал) поставив завдання швидко та якісно відновлювати країну,
– наголосив Єрмак.

Ірпінь 7 травня відвідали також:

  • Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України;
  • Олександр Камишін – голова правління АТ "Укрзалізниця";
  • Олена Шуляк – голова партії "Слуга народу".

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Глава ОП зауважив, що наразі цей процес триває та не зупиниться. Бо з такими сильними та розумними людьми Україна просто не може зупинитися. Перемога обов'язково настане.

Зауважте! Окрім того, Єрмак взяв участь у нараді, на якій обговорили актуальні питання діяльності виконавчої влади. Захід відбувся під головуванням українського лідера Володимира Зеленського.

Ірпінь приєднали до водопровідної системи Києва

Віталій Кличко – мер Києва – повідомив, що Ірпінь приєднали до водопровідної системи української столиці. Російські окупанти зруйнували місцеве каналізаційне господарство. Ситуація у населеному пункті була критичною. 

Водночас відновлювальні роботи Україна розпочалася відразу після деокупації Ірпеня. Проклали сім кілометрів труб. За словами Кличка, робота тривала 18 днів. 

Свої зусилля доклали фахівці:

  • "Київводоканалу",
  • "Ірпіньводоканалу",
  • "Житомирводоканалу"
  • підрядних організацій.

Також Кличко наголосив, що столиці продовжить допомагати населеним пунктам області, які постраждали від дій російських загарбників. 

Перевірку якості води в Ірпені вже провели. Жодних зауваг не виявили. Олександр Маркушин – Ірпінський міський голова – подякував усім за допомогу. Він наголосив, що друзі пізнаються у біді. 

Міська рада Києва повідомила, що роботи провели за підтримки благодійних організацій. 

Зауважте! У травні 2022 року українці запустили волонтерський проєкт "добровольчі будівельні батальйони". Наразі своє бажання допомогти відновлювати Київщину вже висловили 25 тисяч людей. Людей залучають до розбирання завалів та відновлення будинків.

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Автор: Мар'яна Бекало