Єрмак побував на запуску залізничної переправи через річку Ірпінь

Андрій Єрмак 7 травня побував на запуску залізничної переправи через річку Ірпінь. Глава Офісу Президента зауважив, що інфраструктуру деокупованої Київської області відновлюють.

Єрмак повідомив, що залізничний міст через річку Ірпінь станом на 7 травня – працює. Місцеві жителі зможуть без перешкод добратися до столиці.

Зауважте Єрмак ще раз спілкувався з Джолі та попросив долучитися до підтримки проєкту United24

Глава ОП повідомив, що Укрзалізниця запустила залізничне сполучення з:

Бучею;

Ірпенем;

Ворзелем;

Бородянкою;

іншими населеними пунктами.

Єрмак пояснив, що наразі маршрутом курсуватимуть потяги у межах проєкту City Express.

Повертається рух, а з ним і активне життя туди, де росіяни хотіли його знищити. В них не вийшло і не вийде. Президент (Володимир Зеленський – 24 канал) поставив завдання швидко та якісно відновлювати країну,

– наголосив Єрмак.

Ірпінь 7 травня відвідали також:

Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України;

Олександр Камишін – голова правління АТ "Укрзалізниця";

Олена Шуляк – голова партії "Слуга народу".

Єрмак відвідав Ірпінь: дивіться відео

Глава ОП зауважив, що наразі цей процес триває та не зупиниться. Бо з такими сильними та розумними людьми Україна просто не може зупинитися. Перемога обов'язково настане.

Ірпінь приєднали до водопровідної системи Києва

Окрім того, Єрмак взяв участь у нараді, на якій обговорили актуальні питання діяльності виконавчої влади. Захід відбувся під головуванням українського лідера Володимира Зеленського.

Віталій Кличко – мер Києва – повідомив, що Ірпінь приєднали до водопровідної системи української столиці. Російські окупанти зруйнували місцеве каналізаційне господарство. Ситуація у населеному пункті була критичною.

Водночас відновлювальні роботи Україна розпочалася відразу після деокупації Ірпеня. Проклали сім кілометрів труб. За словами Кличка, робота тривала 18 днів.

Свої зусилля доклали фахівці:

"Київводоканалу",

"Ірпіньводоканалу",

"Житомирводоканалу"

підрядних організацій.

Також Кличко наголосив, що столиці продовжить допомагати населеним пунктам області, які постраждали від дій російських загарбників.

Перевірку якості води в Ірпені вже провели. Жодних зауваг не виявили. Олександр Маркушин – Ірпінський міський голова – подякував усім за допомогу. Він наголосив, що друзі пізнаються у біді.

Міська рада Києва повідомила, що роботи провели за підтримки благодійних організацій.

Важливо – в Ірпінь прибула перша електричка після звільнення міста: дивіться відео