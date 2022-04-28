Єрмак пояснив, що означатиме внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму

Україна разом з союзниками працює над тим, щоб Росію визнали державою-спонсоркою тероризму. Адже це ще більше послабить путінський режим.

Штрафи та заборона експорту: що загрожує державі-спонсору тероризму

Україна вже наближається до того, аби Росію додали у такий список. Голова Офісу Президента Андрія Єрмак пояснив, як це вплине на державу-агресорку.

Важливо Росія має бути визнана державою – спонсоркою тероризму, – Зеленський

Це додаткові штрафи, обмеження на іноземну допомогу, заборона на експорт оборонних товарів, які ще більше послаблять Росію,

– зазначив політик.

США вже працюють над цим питанням

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Сенаті 27 квітня заявив, що Вашингтон обговорює можливість визнання Росії спонсоркою тероризму. Політик не сумнівається, що росіяни тероризують український народ. Тому зараз юристи працюють над офіційним визнанням.

Блінкен запевнив, що у разі, якщо доведеться змінити для цього закон, Сенат так і зробить.

До речі, зараз у списку держав, які спонсорують тероризм, є Північна Корея, Куба, Сирія та Іран.

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