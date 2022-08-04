У Зеленського закликали надати Україні ракети ATACMS, які стріляють на 300 кілометрів

Голова Офісу Президента звернувся до міжнародних партнерів із закликом надати Україні ракети ATACMS. Андрій Єрмак зауважив, що складні питання вимагають сучасних рішень.

Україна вже давно просить Захід надати озброєння, аби вражати ворожі цілі в глибокому тилу. Експерти наводили причини, чому ЗСУ необхідні ATACMS.

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Ці ракети відіб'ють бажання тероризувати українців

Єрмак підтвердив, що надання ракет з великою дальністю стрільби вирішить питання глибинної ворожої військової логістики.

ATACMS – відіб'є бажання тероризувати українців у всіх реконструкторів срср 2.0.,

– пояснив голова Офісу Президента.

Раніше обидві палати Конгресу США підтримали надання Україні цих ракет. Проте радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван був досить категоричним. Він наголосив, що Київ не отримає далекобійних ATACMS, оскільки начебто українські військові зможуть вражати цілі на території росії.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що наступальні дії ЗСУ залежать від кількості наданого озброєння західними партнерами. Необхідно постачати "ефективну" зброю.

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Данілов про кількість озброєння:

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що ЗСУ дають максимальну відсіч з тим арсеналом, який є на озброєнні.

Данілов погодився, що в України нема 100% того озброєння, яке їй потрібне.

Погане забезпечення ЗСУ зброєю, переконаний секретар РНБО, – результат роботи 30 років української влади.

Дивіться у відео – Подоляк про те, що потрібно для перемовин з росією: