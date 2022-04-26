Єрмак провів нараду щодо створення Книги катів та назвав одну з головних цілей України

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду, головною темою якої було притягнення до відповідальності осіб, які чинять злочини на території України. Перш за все йдеться про російських воєнних злочинців.

На цій нараді Єрмак заявив, що в Україні працює потужна команда з юристів. Фахівці займаються підготовкою відповідних позовів до міжнародних судів.

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Єрмак провів нараду щодо створення Книги катів

З іншої сторони очільник ОП додав, що потрібно створити систему, яка допомагатиме виявляти цих злочинців, а також отримувати усі необхідні дані про них. Крім того, Єрмак повідомив про укладення так званої Книги катів в Україні. Йдеться про спеціальний збірник даних про російських воєнних злочинців, які мають відношення до скоєння звірства на території суверенної України.

Єрмак наголосив, що їхня головна мета – кожен, хто причетний до страшних злочинів в Україні, має за це відповісти. Він зауважив, що цього прагне як президент Володимир Зеленський, так й українці.

Очільник ОП заявив, що для реалізації цих планів використають усі необхідні ресурси й держави Україна, й закордонних партнерів. Заступник Єрмака Андрій Смирнов переконаний, що наразі потрібно синхронізувати зусилля всіх органів досудового розслідування у контексті обміну інформацією, яку вони знаходять стосовно конкретних воєнних злочинців.

Йдеться як про рядових солдатів, так й офіцерів російської армії. На нараді в ОП наголосили, що процес ідентифікації та перевірки отриманої інформації повинен тривати поки не виявлять останнього із цих злочинців.

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