"У діалозі є суттєвий прогрес": Україна та Угорщина провели зустріч щодо проблемних питань

Українська та угорська делегації високого рівня 4 квітня провели онлайн-зустріч. Під час розмови політики обговорили проблемні питання, які виникли у двосторонніх відносинах між нашими державами.

З українського боку делегацію очолив глава Офісу Президента – Андрій Єрмак. Водночас з угорського –міністр закордонних справ Петер Сіярто.

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Єрмак і Сіярто провели перемовини онлайн

Глава ОП зазначив, що з 11 пунктів, які запропонувала угорська сторона, фактично делегації узгодили вже п'ять.

У питаннях національних спільнот є узгоджені позиції, які напрацювали та попередньо зафіксували робочі групи. Робота триває й буде фіналізована в найкоротші строки,

– зауважив Єрмак.

Він також наголосив, що є суттєвий прогрес у розширенні логістичних і транспортних можливостей на спільному кордоні.

"Так, у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" уже цього місяця почнуть пускати вантажівки без обмеження ваги. Крім того, відкриють новий пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош". Це допоможе зменшити черги на кордоні з Угорщиною", – пояснив посадовець.

На думку Єрмака, нові перспективи на економічному, інфраструктурному, соціальному та інших напрямах дадуть обом нашим країнам змогу стати сильнішими й заможнішими. За словами глави ОП, за кожним із цих напрямів сформовані спільні робочі групи і вони вже виробили пакет ефективних рішень.

Варто зазначити, що, окрім Андрія Єрмака у складі делегації з українського боку були:

віцепрем'єр-міністри Ольга Стефанішина та Михайло Федоров;

заступники голови ОП Ігор Жовква та Олена Ковальська;

міністр освіти і науки Оксен Лісовий;

перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець;

заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс;

голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина;

начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита;

голова Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

Зверніть увагу! Петер Сіярто, Андрій Єрмак та глава МЗС України Дмитро Кулеба вже мали зустріч 29 січня 2024 року в Ужгороді. Тоді політики обговорили питання угорських нацменшин на Закарпатті, 50 мільярдів євро для України, а також вступ нашої держави до ЄС.