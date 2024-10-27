Після трьох років важко битись, тому ми працюємо на переговори, – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів західним журналістам про мирні конференції України та умови завершення війни. Він зауважив, що Зеленський не говорив про територіальний компроміс.

Київ проти заморожування війни, натомість хоче її завершення, пояснив Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera. Вибори в Україні проведуть, щойно закінчиться війна.

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Чи готова Україна до миру в обмін на території

Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Але це правда, що він був готовий вести переговори, виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим і Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, ми хочемо її завершення. Нас заспокоює той факт, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення і силове захоплення територій. Однак для того, щоб розпочати переговори, нам потрібно повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о четвертій годині ранку два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року,

– сказав Єрмак.

Роботу над Формулою миру завершать на початку листопада. Тоді Київ "буде готовий вислухати інші ініціативи, такі як ініціативи Китаю, Бразилії, Південної Африки тощо, щоб інтегрувати їх у нашу".

Стосовно слів Путіна про те, що Україна має визнати "реалії на землі", тобто фактично віддати Росії окуповані території, Єрмак висловився досить різко.

"Мені байдуже, що говорить цей агресор! Ми не можемо будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів цієї війни. Ми будемо готові до міжнародної конференції, коли відчуємо себе сильними і матимемо підтримку з боку Глобального Півдня для переговорів з Росією", – заявив він.

На запитання журналіста, чи означає це, що конференція переноситься на наступний рік, глава ОП сказав, що "ми зробимо це, коли будуть відповідні умови, сподіваюсь, якомога швидше".

Вступ України в НАТО, на переконання Єрмака, потрібен, оскільки Україна пам'ятає невиконання Будапештського меморандуму. Тому "єдиною конкретною гарантією є членство в НАТО". Відповідно до кількох десятків підписаних безпекових двосторонніх угод, кожна країна підтримує вступ України в НАТО в найближчі роки.

Єрмак про сенс Курської операції

Так, після трьох років важко продовжувати воювати. Я це добре знаю. Саме тому ми працюємо над переговорами. Однак у Курську ми продемонстрували слабкість росіян,

– відповів він на запитання про втому солдатів.

Україна продовжує війну та не збирається здаватися.

"Як інакше ми можемо пояснити це сім'ям наших загиблих? Ми повинні здатися росіянам, бо європейці втомилися? Це наша країна, наша земля. Давайте продовжувати, одного дня ми втрачаємо, а іншого – наступаємо", – пояснив керівник Офісу президента.

Єрмак переконаний, що Курська операція була недарма.

"Наше військове керівництво прийняло рішення з урахуванням ситуації, і я вважаю, що вони були праві. Курськ зруйнував російський наратив і поставив під сумнів силу Путіна. У нас немає альтернативи, війна триває", – підсумував він.