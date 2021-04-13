Повинні бути тут, – Єрмак закликав США розмістити в Україні ЗРК Patriot

Андрій Єрмак закликав Сполучені Штати розмістити в Україні свої зенітно-ракетні комплекси Patriot. За його словами, це потрібно не тільки для захисту нашої держави, а й усього Заходу.

Глава Офісу Президента зауважив, що зараз американці розміщують ЗРК у Польщі. Про це він повідомив в інтерв'ю журналу Time.

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Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу. Але при цьому США розміщують Patriot у Польщі. Вони повинні бути тут,

– сказав Андрій Єрмак.

Що відомо про ЗРК Patriot

MIM-104 Patriot – це американський зенітно-ракетний комплекс, який використовується армією США та їхніми союзниками. Виробляється компанією Raytheon, що розташована у Штатах.

Система створювалася як основна платформа повітряного захисту на середніх та великих висотах і як платформа повітряного тактичного захисту на середніх висотах.

У додаток до цього, ЗРК грає роль платформи перехоплення балістичних ракет, ця роль сьогодні є ключовим завданням комплексу.

Загострення на Донбасі: коротко

За даними розвідки, Росія готується до ескалації на Донбасі. Окрім цього, вона може спробувати просунутися вглиб України.

Останніми тижнями у мережі активно поширюють відео з російською військовою технікою у Криму та біля кордону.

Експерти зазначають, що у найближчі тижні та місяці Росія не наступатиме, однак застерігають від недооцінення загроз. Водночас міжнародні партнери обіцяють України підтримку.

Президент США Джо Байден у розмові з главою нашої держави Володимиром Зеленським наголосив, що Штати не залишать Україну без підтримки



Росія стягує війська до кордонів з Україною / Інфографіка 24 канал