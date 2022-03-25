У ЄС анонсували посилення санкцій проти Росії

Європейський Союз продовжить тиск на Росію за війну проти України. Європа посилюватиме санкції, щоб в агресора не залишилося ресурсів для ведення бойових дій.

Санкції Заходу швидко руйнують економіку Росії. Оскільки агресор не припиняє наступу на Україну, Європа посилить свій тиск на окупантів.

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Посилення санкцій

Як повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу, Європа продовжить й надалі усіляко підтримувати Україну. Окрім того, тиск на агресора буде посилено.

Ми посилимо наші санкції та відмовимося від російських корисних копалин. Усі наші зусилля слід направити задля посилення цих санкцій і запобіганню війні,

– сказала вона.

Окрім того, Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що 10 мільйонів українців, які шукають прихисток у Європі, повинні отримати усю необхідну допомогу.

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