Угорщина зняла вето: посли ЄС одноголосно схвалили пакет у 18 мільярдів євро для України
13 грудня 2022, 02:50Читать новость на русском
Джерело:Financial Times
В ніч на 13 грудня Євросоюз розблокував пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро. Вдалося це зробити, оскільки Угорщина відмовилася від свого від вето.
Зробила це Угорщина, звісно, не просто так, а в обмін на певні привілеї. Зокрема зняття вето дало Будапешту потенціал отримати доступ до мільярдів євро готівки Євросоюзу.
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