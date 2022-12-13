Угорщина зняла вето: посли ЄС одноголосно схвалили пакет у 18 мільярдів євро для України

13 грудня 2022, 02:50
Читать новость на русском

Джерело:

Financial Times

В ніч на 13 грудня Євросоюз розблокував пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро. Вдалося це зробити, оскільки Угорщина відмовилася від свого від вето.

Зробила це Угорщина, звісно, не просто так, а в обмін на певні привілеї.  Зокрема зняття вето дало Будапешту потенціал отримати доступ до мільярдів євро готівки Євросоюзу. 

Цікаво Угорщина знову блокує санкції проти Росії: Сійярто каже про "загрозу безпеці"

 

Автор: Юлія Якубова