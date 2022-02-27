У ЄС домовилися про відключення від SWIFT низки російських банків. Новину повідомив Жозеп Боррель – глава дипломатії ЄС.

Загалом ЄС заморозять близько 50% фінансових резервів Росії. Боррель наголосив: рішення щодо нових санкцій хочуть закріпити ще до початку роботи центральних банків 28 лютого.

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ЄС поставить Україні бойові літаки

Боррель заявив, що ЄС поставить Україні бойові літаки. Також вперше в історії ЄС надасть летальну зброю. Про це повідомили Боррель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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