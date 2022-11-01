ЄС допоможе забезпечити Україну світлом: яку суму вже підготували

Європейський Союз готовий надати Україні фінансову допомогу для нагальних потреб постачання та забезпечення електроенергією. У ЄС наголосили на важливості підтримувати енергосистему України.

Відповідну заяву зробила комісарка Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон. Вона розповіла, що в ЄС вже готові надати Україні 25,5 мільйонів євро.

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Для України хочуть збільшити фінансування

При цьому Кадрі Сімсон зазначила, що докладе зусиль, щоб фінансування для України було збільшене. Єврокомісарка зазначила, що особисто переконалася у руйнуваннях, які завдають атаки Росії на енергосистему України.

Протягом ескалації, нападів Росії на енергосистему, нам потрібно підтримати Україну. Я вже на власні очі побачила ці руйнування, тож зроблю все належне, щоб збільшити фінансову, технічну, а також практичну допомогу, що має надходити з боку ЄС, наших інституцій, але також з боку наших міжнародних партнерів та приватних донорів,

– сказала Сімсон.

Вона розповіла, що спільно із міністром енергетики України Германом Галущенко та енергетичною спільнотою запускає кампанію, яка має на меті залучити приватний сектор до постачання необхідного Україні обладнання.

31 жовтня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що енергетики вже використали запас обладнання, який був на складах для того, щоб відновлювати енергосистему.

Кадрі Сімсон приїхала у Київ 1 листопада та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. За словами Зеленського, унаслідок тероризму з боку Росії серйозно пошкоджено близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Росія атакує енергосистему України

У жовтні Росія розпочала масово атакувати енергетичні об'єкти України ракетами та дронами-камікадзе. Масові обстріли розпочалися 10 жовтня, коли росіяни одночасно атакували 14 регіонів, випустивши понад 80 ракет.

Унаслідок пошкоджень в Україні розпочалися віялові відключення світла. Черговий масований удар ворог завдав 31 жовтня. Протягом 3 годин окупанти випустили 50 ракет по Україні, з яких сили ППО збили відразу 44.

Російські терористи завдали ракетного удару по Києву, унаслідок чого в столиці виникли перебої зі світлом. Крім Києва, окупанти влучили по об'єктах інфраструктури Черкащини, Запоріжжя, Дніпра, а також Кіровоградської області.

Міністр енергетики Герман Галущенко інформував, що ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації.

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