ЄС готовий до перебоїв у постачанні газу з Росії

Євросоюз зможе впоратися у разі скорочення постачання газу з Росії. Європа вже веде переговори про можливість постачання блакитного палива з інших країн.

Ми перебуваємо в безпечній ситуації, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це доводять моделі ЄС на випадок часткового порушення або подальшого скорочення поставок газу від "Газпрому".

Раніше Японія готова постачати газ у Європу в разі вторгнення Росії в Україну

Домовляються з іншими країнами про газ