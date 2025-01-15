Нові санкції можуть мати фатальні наслідки для Росії: яких обмежень панічно бояться у Кремлі

Європейський союз готує новий 16-й пакет санкцій проти Росії. Він буде спрямований на імпорт алюмінію, агропродукції, "тіньовий флот", скраплений газ та російські банки.

В етері 24 Каналу виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов оцінив, наскільки ефективним може бути посилений санкційний виток протидії Владіміру Путіну та до яких незворотних наслідків призведе.

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До яких наслідків призвели санкції проти Росії

У Кремлі бояться нових санкцій від ЄС та США, адже російська економіка вже перебуває у стані перенапруги й дії, які особливо спрямовані на закриття вузьких місць, де Росія знайшла можливості обходити санкції, можуть призвести до того, що країні-агресору буде важко фінансувати цю війну.

У надії зупинити неминуче посилення санкцій рупор російського диктатора Дмітрій Пєсков пригрозив, що введення обмежень на російський алюміній може призвести до дестабілізації світового ринку. Хоча за даними аналітиків, імпорт російського алюмінію до Євросоюзу вже становить лише 6%.

Тільки американські санкції проти Газпромбанку призвели до того, що в Росії обвалився рубль. Свої запаси Росія вже вичерпує,

– зазначив Леонов.

Самі російські експерти говорять, що так званий "фонд благосостояния і будущего" вже вичерпаний й Кремлю доводиться шукати гроші для того, щоб фінансувати агресивну війну проти України.

Санкції США проти "тіньового нафтового флоту" вже призвели до того, що в океані застрягло багато російських кораблів. За словами виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента", якщо якийсь із цих кораблів зазнає аварії, то Росія буде змушена платити ще й за екологічні збитки.

Важливо! Після введення американських санкцій 10 січня зупинилися 65 російських нафтових танкерів по всьому світу. Зокрема, біля китайських портів, поблизу Сінгапуру та російських берегів у Балтійському морі та на Далекому Сході.

Крім того, є багато питань про те, хто буде страхувати цей брухт. Навіть головні покупці російської нафти – Китай і Індія – вже відмовляються приймати санкційні кораблі у себе в портах.

Які обмеження будуть для Москви найболючішими

Залишається ще одне достатньо важливе санкційне рішення проти Росатома, яке поки що не запровадили. На думку Леонова, якщо це станеться, то тоді Росії дійсно будуть непереливки, наслідки можуть бути фатальними.

Наскільки мені відомо, Європа намагається підготуватися до таких можливих сценаріїв, а Сполучені Штати вже обмежують закупівлю російського збагаченого урану,

– мовив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Росія займає понад 50% на світовому ринку збагаченого урану й зараз союзники роблять все для того, щоб знайти альтернативи й це рішення вдарило по економіці європейських країн та США.