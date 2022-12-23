Потрібен механізм: у ЄС хочуть припинити членство Росії в Радбезі ООН

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що членство Росії в Раді безпеки ООН потрібно призупинити. Для цього необхідний відповідний механім.

Відповідну заяву Шарль Мішель зробив у коментарі одному з російських телеканалів, пише 24 канал. Він вважає, що в міжнародному праві є вада, якщо один з постпредів ООН, тобто Росія, порушує його.

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Відтак, Шарль Мішель заявив, що потрібен механізм щодо припинення членства. При цьому він зазначив, що йдеться не про виключення Росії з Радбезу ООН.

Думаю, що в міжнародному праві є вада, якщо постійний член радбезу ООН, у цьому випадку Росія, зухвало порушує міжнародне право. На мій погляд, слід було б встановити механізм припинення членства: я не говорю про повне виключення Росії, але як мінімум про припинення членства Росії в Раді безпеки,

– сказав Мішель.

Водночас голова Євроради сказав, що припинення членства Росії в Радбезі ООН нібито "неможливе", оскільки це "приведе в глухий кут сам концепт безпеки ООН".

"Ми добре бачили, що до початку бойових дій в Україні концепт безпеки ООН вже сильно барахлив і мав чимало труднощів у функціонуванні під час вирішення великих міжнародних проблем. Отже, я серед тих, хто вважає, що рано чи пізно реформа функціонування ООН буде обов'язковою", – резюмував Мішель.

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