Потрібен механізм: у ЄС хочуть припинити членство Росії в Радбезі ООН
Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що членство Росії в Раді безпеки ООН потрібно призупинити. Для цього необхідний відповідний механім.
Відповідну заяву Шарль Мішель зробив у коментарі одному з російських телеканалів, пише 24 канал. Він вважає, що в міжнародному праві є вада, якщо один з постпредів ООН, тобто Росія, порушує його.
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Відтак, Шарль Мішель заявив, що потрібен механізм щодо припинення членства. При цьому він зазначив, що йдеться не про виключення Росії з Радбезу ООН.
Думаю, що в міжнародному праві є вада, якщо постійний член радбезу ООН, у цьому випадку Росія, зухвало порушує міжнародне право. На мій погляд, слід було б встановити механізм припинення членства: я не говорю про повне виключення Росії, але як мінімум про припинення членства Росії в Раді безпеки,
– сказав Мішель.
Водночас голова Євроради сказав, що припинення членства Росії в Радбезі ООН нібито "неможливе", оскільки це "приведе в глухий кут сам концепт безпеки ООН".
"Ми добре бачили, що до початку бойових дій в Україні концепт безпеки ООН вже сильно барахлив і мав чимало труднощів у функціонуванні під час вирішення великих міжнародних проблем. Отже, я серед тих, хто вважає, що рано чи пізно реформа функціонування ООН буде обов'язковою", – резюмував Мішель.
Україна готує кроки, щоб викинути Росію з Радбезу ООН
- Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готується до офіційних кроків, аби довести незаконне перебування Росії в Раді безпеки ООН. У Києві хочуть виправити шахрайство, яке Росія здійснила 31 рік тому.
- За його словами, Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав.
- Як відомо, Росія стала постпредом Радбезу ООН як правонаступниця СРСР, що порушує принципи ООН. За логікою Росії, правонаступницею СРСР могла бути Україна чи інші країни, які входили до Радянського Союзу.
- Росія використовує майданчик Радбезу ООН, щоб брехати про Україну. Американські законодавці, що очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, внесли резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН.