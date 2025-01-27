ЄС розглядає можливість відправлення військ до Гренландії на тлі заяв Трампа, – Politico
- Вищий військовий посадовець ЄС Роберт Брігер запропонував розглянути можливість розміщення військ країн ЄС у Гренландії як сигнал стабільності в регіоні.
- Ця ініціатива обговорюється на тлі погроз Трампа включити Гренландію до складу США, причому прем'єр Данії підтвердила, що острів не продається.
Вищий військовий посадовець Європейського Союзу Роберт Брігер запропонував розглянути можливість розміщення військ країн ЄС у Гренландії. За його словами, такий крок був би "логічним" і слугував би потужним сигналом стабільності в регіоні.
Ця заява пролунала на фоні погроз Трампа включити Гренландію у склад США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
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Що відомо про ініціативу розмістити війська ЄС на Гренландії
На мій погляд, було б досконалим сенсом не тільки розмістити американські сили в Гренландії, як це відбувається зараз, але й розглянути можливість розміщення там солдатів ЄС,
– заявив Роберт Брігер, голова Військового комітету Європейського Союзу, вищого військового комітету блоку.
"Це буде потужним сигналом і може сприяти стабільності в регіоні. Однак, зрештою, це політичне рішення, в якому мають бути враховані багато інтересів", – сказав Брігер в інтерв'ю.
Раніше колишній президент США Дональд Трамп висловлював ідею придбання Гренландії, назвавши це стратегічною необхідністю для Сполучених Штатів.
Нагадаємо, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен провела 45-хвилинну телефонну розмову з обраним президентом США Трампом. етте Фредеріксен послалася на слова прем'єр-міністра Гренландії Мутте Егеде про те, що острів не продається. Окрім цього, Егеде заявив, що Гренландія хотіла би здобути незалежність. Фредеріксен підкреслила: рішення щодо незалежності має приймати сама Гренландія.