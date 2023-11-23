Хотів привернути увагу ЄС: як різка риторика Орбана може залишити Угорщину без фінансування

Єврокомісія розблокування 900 мільйонів євро для Угорщини, які вона може отримати у найближчий місяць. Однак спершу Будапешт має провести реформи у сфері правосуддя і верховенства права.

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа сказав 24 Каналу, що рішення Єврокомісії є мудрим та правильним. У такий спосіб Євросоюз діє в декількох напрямках проти прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

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Не буде залежати від газу та нафти Росії

Насамперед скасовується питання щодо вето, яке наклала Угорщина на подальшу допомогу Україні з боку Євросоюзу.

Також кошти, які має отримати Будапешт, підуть на фінансування програми REPowerEU, яка має максимально відокремити Угорщину від нафтогазового ринку Росії.

Програма REPowerEU спрямована на скасування залежності країн-членів Європейського Союзу від російського викопного палива протягом до 2030 року.

"Проте вирішення питання з виділенням грошей Угорщині може не припинити спекуляції Орбана щодо блокування допомоги України з боку ЄС", – наголосив Томпа.

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Скрутне становище

Раніше у ЗМІ опублікували листа, який Орбан адресував голові Європейської Ради Шарлю Мішелю. В ньому прем'єр Угорщини наголошує на неможливості подальшої допомоги Україні поки Європейська Рада не дасть оцінку "виконанню та ефективності" політики ЄС щодо України.

Цим листом Орбан хотів привернути до себе увагу,

– зауважив Голова угорської громади Києва та Київської області.

Водночас кошти, які виділив ЄС Угорщині, вона буде отримувати частинами. Спочатку 10%, а далі надходження грошей буде залежати від виконання країною реформ. Однак ці кошти є вкрай необхідними для Орбана.

"В Угорщині відбуваються протести педагогів через те, що вони місяцями не отримують зарплатню. До того ж влада хоче скоротити педагогічний склад. Крім того, заморожені соціальні програми через те, що не надходить фінансування субсидій з Європейського Союзу. В Угорщині 7% валового національного продукту – це виключно фінансування з ЄС", – підкреслив Тібор Томпа.

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