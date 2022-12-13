ЄС надішле в Україну 30 мільйонів світлодіодних лампочок і створить хаб для допомоги
Джерело:Урсула фон дер Ляєн
Євросоюз продовжує підтримувати Україну у її боротьбі з російськими окупантами. Урсула фон дер Ляєн оголосила про нову масштабну допомогу.
Урсула фон дер Ляєн – президентка Єврокомісії – заявила, що український дух залишається незламним та непохитним. Євросоюз допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно.
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Фон дер Ляєн наголосила, що, зокрема, Європа надасть більше підтримки, аби допомогти Україні пережити зиму. У темні часи Євросоюз – разом з українськими друзями.
Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції,
– наголосила президентка Єврокомісії.
Окрім того, Євросоюз створить енергетичний хаб у Польщі. Це спростить постачання екстреної допомоги в Україну.
Яка ситуація зі світлом в Україні 13 грудня
Станом на 13 грудня ситуація зі світлом в Україні залишається складною.