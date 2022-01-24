ЄС не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України, – Боррель

У Європейському Союзі поки не бачать причин для евакуації родин своїх дипломатів з України. Таку позицію озвучив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За словами Борреля, Євросоюз чекає на звіт держсекретаря США Ентоні Блінкена. Його мають заслухати 24 січня.

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Дипломати обговорять безпеку в Європі

На нараді глав МЗС країн Євросоюзу обговорять безпекову ситуацію в світі. Зокрема і в Україні. під час обговорення цього питання доєднається держсекретар США Ентоні Блінкен у форматі відеозв'язку.

Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів, а тому чекає пояснень від США з приводу їхнього рішення.

Ми не збираємося робити те саме, що і США (евакуйовувати дипломатів – 24 канал), оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин,

– заявив Боррель.

Дипломат наголосив, що поки тривають переговори з Росією, причин євакуйовувати своїх дипломатів не бачать.

США евакуйовують своїх дипломатів: головне

На тлі загрози російського вторгнення до України в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Держдеп США розглядає можливість евакуації своїх дипломатів з України.

Згодом з'явилися повідомлення про те, що посольство США в Києві скерувало до Держдепу прохання погодити евакуацію.

Журналісти повідомили, що Держдеп таки погодив евакуацію, однак у Вашингтоні це заперечували.

У ніч на 24 січня США офіційно підтвердили евакуацію – дипломати можуть покинути Україну добровільно, а їхні родини – негайно та обов'язково.

У Держдепі США переконують, що перед ухваленням цього рішення були консультації з українським урядом.

Більше про евакуацію дипломатів у нашому сюжеті: дивіться відео