ЄС не може не взяти Україну з однієї причини, – Андрусів
Багато країн Європейського Союзу підтримують вступ України у ЄС. Однак сам факт членства України залежатиме від одного ключового питання.
Про це 24 каналу сказав виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.
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ЄС не може не взяти Україну з однієї простої причини. Якщо він цього не зробить, то він фактично поставить себе у дуже складну ситуацію,
– зазначив Андрусів.
Річ у тім, як він пояснив, після війни будуть формуватися нові політичні союзи за участю України. До того ж, є Велика Британія, яка не входить до Євросоюзу й ініціює нові утворення.
"То ж якщо Україна не входитиме у ЄС, то частина країн, які там є на сьогодні, укладатимуть нові союзи з нами та Великою Британією", – пояснив він.
Тому для ЄС важливо прийняти Україну, щоб, зокрема, й Британія задумалась над тим, щоб частково туди повернутись.
ЄС не може не взяти Україну з однієї причини: дивіться відео
На якому етапі вступу до Євросоюзу перебуває Україна
- Наша держава повинна відповідати всім критеріям організації, до якої хоче долучитися. У питанні членства в ЄС ми наразі перебуваємо на етапі підготовки висновку Європейської комісії щодо того, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям. Це пояснив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.
- Вже після того, як нашій країні нададуть статус кандидата, потрібно буде провести переговори щодо угоди про вступ, а також підписати та ратифікувати її в парламентах усіх країн-членів.
- Вердикт Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС Київ може почути вже цього місяця. Адже у черві відбудеться засідання Європейської ради, на якому, ймовірно, обговорять це питання.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що відмова ЄС надати Україні статус кандидата на вступ матиме масштабні негативні наслідки.
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