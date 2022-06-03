ЄС не може не взяти Україну з однієї причини, – Андрусів

Багато країн Європейського Союзу підтримують вступ України у ЄС. Однак сам факт членства України залежатиме від одного ключового питання.

Про це 24 каналу сказав виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

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ЄС не може не взяти Україну з однієї простої причини. Якщо він цього не зробить, то він фактично поставить себе у дуже складну ситуацію,

– зазначив Андрусів.

Річ у тім, як він пояснив, після війни будуть формуватися нові політичні союзи за участю України. До того ж, є Велика Британія, яка не входить до Євросоюзу й ініціює нові утворення.

"То ж якщо Україна не входитиме у ЄС, то частина країн, які там є на сьогодні, укладатимуть нові союзи з нами та Великою Британією", – пояснив він.

Тому для ЄС важливо прийняти Україну, щоб, зокрема, й Британія задумалась над тим, щоб частково туди повернутись.

ЄС не може не взяти Україну з однієї причини: дивіться відео

На якому етапі вступу до Євросоюзу перебуває Україна

Наша держава повинна відповідати всім критеріям організації, до якої хоче долучитися. У питанні членства в ЄС ми наразі перебуваємо на етапі підготовки висновку Європейської комісії щодо того, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям. Це пояснив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Вже після того, як нашій країні нададуть статус кандидата, потрібно буде провести переговори щодо угоди про вступ, а також підписати та ратифікувати її в парламентах усіх країн-членів.

Вердикт Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС Київ може почути вже цього місяця. Адже у черві відбудеться засідання Європейської ради, на якому, ймовірно, обговорять це питання.

Вердикт Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС Київ може почути вже цього місяця. Адже у черві відбудеться засідання Європейської ради, на якому, ймовірно, обговорять це питання. Президент Володимир Зеленський заявив, що відмова ЄС надати Україні статус кандидата на вступ матиме масштабні негативні наслідки.

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