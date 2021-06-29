ЄС та Білорусь не втратять спрощений візовий режим

29 червня 2021 , 17:00
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Джерело:

Рікард Йозвяк

Попри рішення Білорусі про вихід з програми ЄС "Східне партнерство", Євросоюз все одне не скасовуватиме спрощений візовий режим. Відтак, білоруси й надалі зможуть потрапити до країн ЄС без спеціальних віз.

Як пояснив журналіст Рікард Йозвяк, вихід з програми "Східне партнерство" не передбачає автоматичного зупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Білоруссю.

Важливо Не можна змінити географію, – Кулеба про вихід Білорусі зі "Східного партнерства"

Зауважимо, що самопроголошений президент Білорусі ухвалив рішення про вихід з програми у відповідь на санкції Євросоюзу. Це матиме негативні наслідки для взаємодії з ЄС у галузі боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Санкції проти Білорусі: головне

  • ЄС 24 червня 2021 року запровадив нові санкції проти Білорусі. Ці обмеження стосуються головним чином калійної та нафтової галузей економіки.
  • Також Євросоюз заборонив продавати країні товари подвійного призначення, що можуть бути використані у військових цілях.
Цікаво! "Східне партнерство" – це ініціатива ЄС, яка поширюється на 6 східноєвропейських сусідів – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Документ має на меті зміцнення стосунків між ЄС та державами.
Автор: Альона Захарова