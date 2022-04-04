ЄС обговорить новий пакет санкцій проти Росії: мовиться і про ембарго, – Financial Times

Вже у середу, 6 квітня, Євросоюз збирається обговорити новий пакет каральних обмежень проти Росії. Ймовірно, що однією із запропонованих санкцій буде ембарго на російські енергоресурси.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела серед європейських чиновників. Посилити санкції країни ЄС вирішили після моторошних фото злочинів окупантів у містечках на Київщині.

До теми Санкції мають бути жорсткішими, ніж вони є на папері, – Кулеба про нові обмеження для Росії

Про які санкції може мовитись:

персональні обмеження,

заборона на використання портів,

експортні обмеження,

ембарго на енергоресурси.

Зазначимо, що напередодні низка світових лідерів повідомили, що шоковані тими фото, які вони побачили з Київщини. І прем'єр Британії, і президент Франції та канцлер Німеччини наголосили, що Росія має нести відповідальність за злочини.

Як Макрон та Шольц відреагували на звірства у Бучі: дивіться у відео

На негайному посиленні санкцій наполягає і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив: мовиться про відключення російських банків від SWIFT, заборону на використання російськими суднами портів та ембарго на енергоресурси.