ЄС обговорить новий пакет санкцій проти Росії: мовиться і про ембарго, – Financial Times
4 квітня 2022 , 08:42Читать новость на русском
Джерело:Financial Times
Вже у середу, 6 квітня, Євросоюз збирається обговорити новий пакет каральних обмежень проти Росії. Ймовірно, що однією із запропонованих санкцій буде ембарго на російські енергоресурси.
Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела серед європейських чиновників. Посилити санкції країни ЄС вирішили після моторошних фото злочинів окупантів у містечках на Київщині.
До теми Санкції мають бути жорсткішими, ніж вони є на папері, – Кулеба про нові обмеження для Росії
Про які санкції може мовитись:
- персональні обмеження,
- заборона на використання портів,
- експортні обмеження,
- ембарго на енергоресурси.
Зазначимо, що напередодні низка світових лідерів повідомили, що шоковані тими фото, які вони побачили з Київщини. І прем'єр Британії, і президент Франції та канцлер Німеччини наголосили, що Росія має нести відповідальність за злочини.Зверніть увагу! На негайному посиленні санкцій наполягає і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив: мовиться про відключення російських банків від SWIFT, заборону на використання російськими суднами портів та ембарго на енергоресурси.
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