ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії

В ЄС ухвалили рішення про прийняття нового пакету санкцій проти Росії. Він значно скоротить можливості Росії вести війну проти України.

В Євросоюзі нарешті не лише дійшли згоди стосовно шостого пакета санкцій проти Росії. Його ще й ухвалили офіційно. Про це йдеться на сайті Європейської ради.

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ЄС скорочує шанси Росії на продовження війни

Як зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, цей пакет санкцій посилює обмеження, накладені на Росію. Відповідно, вона матиме менше можливостей продовжувати фінансувати збройну агресію проти України.

Мовиться про заборону імпорту нафти з Росії до ЄС. Крім того, найбільший банк країни відключать від платіжної системи SWIFT.

Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, що відбувались у Бучі та Маріуполі, і забороняємо діяльність дезінформаторів, які активно сприяють військовій пропаганді президента Путіна,

– наголосив він.

Що передбачає шостий пакет санкцій

Ембарго на російську нафту. Мовиться про неможливість транспортувати нафту з країни-агресорки морським шляхом. Натомість залишається нафтопровід "Дружба". Зазначимо, що ним перекачують 2/3 російської нафти до ЄС.

Зауважимо, щоа від нафтопродуктів – протягом 8.

Відключення від SWIFT. Цей пакет санкцій передбачає також, що три великі російські банки будуть відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT. Мовиться про "Сбербанк", "Московський кредитний банк", а також "Російський Сільськогосподарський банк". Крім того, потрапив під обмеження Білоруський банк розвитку.

Припинення трансляції пропагандистських каналів. Мовиться про три російські державні канали: Росія RTR / RTR-Планета, Росія 24 та TV Centre International. Усіх їх звинувачують у поширенні пропаганди та дезінформації. Тож їх приберуть з сітки мовлення.

Персональні санкції. Крім того, накладуть персональні санкції на осіб і організації, які мають або можуть мати вплив на продовження російської агресії проти України.

Зокрема, мовиться про експорт товарів і технологій, які можуть мати подвійне призначення. Їх найчастіше використовують для модернізації військової техніки.

Не минулось і без товарів і технологій, які Росія може використати для розвитку та створення хімічної зброї. У список заборонених потрапили 80 речовин. Їх тепер країна-агресорка не зможе отримувати!

ЄС до кінця року стане на 92% незалежнішим від російської нафти

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Це одна з тез, яку він озвучив, коментуючи раніше шостий пакет санкцій проти Росії. Відповідне рішення він вважає "дуже структурним". Ба більше, підтримує відключення "Сбербанку" від платіжної системи SWIFT.

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