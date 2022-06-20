ЄС планує цього тижня домовитися щодо 9 мільярдів євро фінансової допомоги Україні, – ЗМІ

Економіка України зазнала важкого удару через повномасштабний напад Росії. Раніше президент Зеленський повідомив, що зараз не працює більш як половина нашої економіки.

Економіці України дуже важко працювати у час війни. Окупанти зруйнували багато підприємств, цивільних об'єктів, також через обстріли є великі проблеми із логістикою. Виступаючи на Форумі глобальної політики президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує щомісячного вливання у 5 мільярдів доларів.

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Чергова фінансова допомога від ЄС

Як повідомили інсайдери видання Bloomberg, вже найближчими днями ЄС ухвалить рішення про надання Україні великої фінансової допомоги. Йдеться про позику на суму в 9 мільярдів євро.

Як повідомили наближені до процесу особи, програма буде складатися з 25-річних позик, на відшкодування основної суми буде діяти 10-річний пільговий період. Виплати відсотків ЄС покриє з власного бюджету.

23 – 24 червня лідери ЄС зберуться у Брюсселі. Вони розглянуть надання Україні статусу кандидата на вступ до Союзу та обговорять план відбудови та реконструкції України після війни. Також повідомляється, що за підтримку програми допомоги Україні мають проголосувати усі 27 країн-членів ЄС.

Єврокомісія пропонувала надавати Україні 5 мільярдів євро на місяць для макрофінансової допомоги. Втім, Німеччині не сподобався дизайн проєкту: Берлін наполягав на використанні грантів, щоб не збільшувати боргове навантаження України, а ЄК пропонувала позику.

Також у пакеті допомоги передбачена низка умов, які унеможливлять нецільове використання наданих коштів та враховують поточні обставини в Україні.

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США хочуть надати Україні чергову безпекову допомогу. Зараз розглядається пакет на суму у 450 мільйонів доларів.

Росіяни беруть у полон мирних українців. Зараз відомо про як мінімум 1 500 наших громадян, яких росіяни утримують силою. На порушення усіх міжнародних норм росіянам байдуже.

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