700 мільярдів євро для України: звідки ЄС братиме кошти

Євросоюз може надати Україні пакет допомоги розміром 700 мільярдів євро. Однак наразі європейські країни не мають цих коштів, і лише почали пошуки джерела фінансування.

Держави ЄС не зможуть виділити гроші зі свого бюджету, тому скористаються іншими механізмами. Як припустив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, одним із варіантів може стати борг або емісія.

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700 мільярдів євро не нададуть одразу

Країни Євросоюзу планують створити мільярдний пакет на закупівлю військової техніки для України. Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок натякнула, що сума може становити близько 700 мільярдів євро. Однак, за словами політолога, ці кошти наразі відсутні в ЄС.

Фінансування оборонних витрат, зокрема для виробництва артилерійських снарядів, потребує значних ресурсів. Європейські країни шукають способи забезпечити ці витрати.

Ймовірно, доведеться брати в борг або емісія. За рахунок бюджетних грошей вони цього не зроблять. Це теж треба розуміти, щоб ми не жили в ілюзіях і фантазія,

– наголосив Володимир Фесенко.

Очікується, що фінансування відбуватиметься поступово: спершу буде знайдено близько 100 мільярдів євро, потім – 200 мільярдів євро, і, ймовірно, через кілька років сума може зрости до 700 мільярдів євро. Проте, за оцінками деяких експертів, для забезпечення повної обороноздатності України необхідно близько трильйона євро.

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Європейські лідери усвідомлюють загрози з боку Росії та можливі ризики через зміну позиції США за часів адміністрації Дональда Трампа. Проте наразі в ЄС ще не досягнуто консенсусу щодо фінансування цієї програми.