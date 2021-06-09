У ЄС пояснили скасування судом санкцій проти Януковичів: відповідь Борреля

Суд ЄС вперше скасував пролонгацію санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. У Брюсселі пояснили, що таке рішення служителів Феміди зумовлене юридичними вимогами в конкретному випадку, а не політикою щодо санкцій загалом.

Мовиться про скасування постанови про санкції від 2019 року. Каральні обмеження проти Януковичів діятимуть, проте ті, які були відновлені у березні 2021 року.

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Рада ЄС обіцяє проаналізувати вердикт суду

Ми взяли до відома сьогоднішнє рішення суду ЄС загальної юрисдикції від 9 червня 2021 року про скасування рішення про повторне включення Віктора і Олександра Януковичів в 2019 році під український режим санкцій за незаконне привласнення коштів. Рада ЄС уважно аналізує вердикти і їхні наслідки,

– наголосив речник верховного представника ЄС Жозепа Борреля Петер Стано.

Питання санкцій до Януковича та його сина буде предметом перегляду і для цього необхідний консенсус.

Януковичі потрапили під санкції Євросоюзу у 2014 році

Зазначимо, що Віктор та Олександр Янукович потрапили під санкції ЄС у 2014 році. Причина – кримінальне провадження проти них в Україні за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Їхні активи в Євросоюзі заморожені.

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