Євросоюз планує прискорити поставки зброї Україні для підтримки контрнаступу

Європейський союз пришвидшує постачання зброї до України. Все для того, щоб підтримати контрнаступ країни проти російських військ.

Війна Росії з Україною може тривати ще кілька місяців, а то й довше. Про це у неділю 28 червня заявив глава європейської промисловості Тьєррі Бретон.

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ЄС пришвидшує постачання зброї в Україну

ЄС пообіцяв Україні поставити мільйон одиниць великокаліберної зброї впродовж наступних 12 місяців.

Ми збираємося активізувати наші зусилля щодо доставки зброї та боєприпасів – це війна високої інтенсивності, в якій вони відіграють вирішальну роль,

– сказав Бретон.

Він зазначив, що наразі Європа готується до того, що війна Росії проти України подовжуватиметься.

Ми готуємося до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше,

– додав він.

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