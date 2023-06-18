Євросоюз планує прискорити поставки зброї Україні для підтримки контрнаступу
Джерело:Reuters
Європейський союз пришвидшує постачання зброї до України. Все для того, щоб підтримати контрнаступ країни проти російських військ.
Війна Росії з Україною може тривати ще кілька місяців, а то й довше. Про це у неділю 28 червня заявив глава європейської промисловості Тьєррі Бретон.
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ЄС пришвидшує постачання зброї в Україну
ЄС пообіцяв Україні поставити мільйон одиниць великокаліберної зброї впродовж наступних 12 місяців.
Ми збираємося активізувати наші зусилля щодо доставки зброї та боєприпасів – це війна високої інтенсивності, в якій вони відіграють вирішальну роль,
– сказав Бретон.
Він зазначив, що наразі Європа готується до того, що війна Росії проти України подовжуватиметься.
Ми готуємося до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше,
– додав він.
Увесь світ посилює допомогу Україні
- Зауважимо, що 14 червня США надали Україні додаткову військову допомогу. Зокрема нам нададуть нові бронемашини Stryker та Bradley. Також остання допомог включає боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних систем (NASAMS), а ще додаткові ракети для українських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).
- Натомість Канада скерувала для допомоги України 500 мільйонів доларів.
- Крім цього, під час зустрічі у форматі "Рамштайн" низка країн зголосилися посилити ППО України. Серед таких країн: США, Данія, Нідерланди, Велика Британія, Канада та Італія.