ЄС призупинив прикордонне співробітництво з Росією і Білоруссю і направить ці ресурси в Україну

Комісія Євросоюзу прийняла рішення призупинити прикордонне співробітництво з Росією та Білоруссю. Мовиться про програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства (ENI CBC).

Рішення було прийнято на тлі російської військової агресії проти України. Раніше Комісія також запроваджувала обмежувальні заходи ЄС щодо Росії.

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ЄС призупинив прикордонне співробітництво з Росією і Білоруссю

Так, подальші платежі в Росію чи Білорусь не здійснюватимуться. Це призупинення має негайну дію для дев'яти програм ENI CBC за участю Росії та Білорусі та для транснаціональної програми Interreg Baltic Sea region у програмному періоді 2014 – 2020 років.

Положення передбачає їх призупинення у разі порушення міжнародного права, прав людини, демократичних принципів та верховенства права.

Російська військова агресія є грубим порушенням Статуту ООН, міжнародного права та порядку, заснованого на правилах. Призупинення всіх транскордонних і транснаціональних програм і платежів Росії та Білорусі і, водночас, посилення підтримки України є конкретним виразом солідарності європейської політики та політики згуртованості з українським народом,

– зауважила Еліза Феррейра, комісар з питань згуртованості та реформ.

Зазначається, що загальне фінансування ЄС для восьми програм з Росією становить 178 мільйонів євро, а для двох програм з Білоруссю – 257 мільйонів євро.

Крім того, з обома країнами призупинено співробітництво в програмах нового програмного періоду 2021 – 2027 років.

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ЄС направить ці ресурси на підтримку Україні

Комісія терміново вивчає правові та оперативні можливості для посилення чинних програм транскордонного співробітництва між країнами ЄС та Україною, а також участь України в ENI CBC Black Sea Basin Programme або транснаціональній програмі Interreg Danube.

Ці програми пропонують можливості для швидкої та ефективної підтримки України, зокрема, для біженців.

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