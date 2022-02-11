ЄС продовжить санкції проти Януковича за розкрадання скарбниці України
Джерело:Твітер Рікарда Йозвяка
Євросоюз продовжить санкції проти Януковича та ще 6 осіб – за розкрадання скарбниці України. Проте цього разу каральні обмеження діятимуть ще не рік, як раніше, а лише пів року.
Серед підсанкційних син експрезидента-втікача – Олександр Янукович та ще 5 осіб. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
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Для 4 осіб санкції продовжать лише на пів року
Схоже, що санкції ЄС будуть продовжені для Януковича та 6 осіб, які залишилися у списку, за "незаконне привласнення" українських державних коштів,
– написав журналіст.
Для 4 осіб з переліку, наголосив Йозвяк, включаючи Віктора та Олександра Януковичів, санкції продовжили лише на пів року. Раніше санкції завжди продовжували на рік.
У грудні Швейцарія продовжила замороження активів Януковича
Зазначимо, що у грудні 2021 року Швейцарія продовжила замороження активів Віктора Януковича та його соратників. Мовиться про кошти викрадені з України. Рішення чинне до лютого 2023 року. Гроші могли б повернути – проте за умови незалежності антикорупційних органів.
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Текст публікації Рікарда Йозвяка:
Схоже, санкції ЄС будуть поновлені щодо Януковича та 6 осіб, що залишилися у списку за привласнення українських державних коштів. Але для 4 з них (включаючи Януковича і сина) термін становитиме лише 6 замість звичайних 12 місяців. Зловісно.