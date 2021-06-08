В ЄС розповіли, хто з керівництва приїде на саміт Кримської платформи

На перший саміт Кримської платформи, що буде у серпні 2021 року, приїдуть кілька діячів з ЄС. Наприклад, Шарль Мішель, Жозеп Боррель.
Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася із керуючим директором з питань Росії, Східного партнерства Міхаелем Зібертом. Політики говорили саме про Кримську платформу.
До теми Мілітаризація Криму створює загрози для Балкан і Південного Середземномор'я, – Джапарова
ЄС підтримує Кримську платформу
Зіберт наголосив на активній підтримці ЄС Кримської платформи як важливого інструменту посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму.
Він наголосив, що в саміті візьмуть участь кілька політиків з ЄС:
- Президент Європейської Ради Шарль Мішель,
- Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс,
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Сторони обговорили стан реалізації політики невизнання ЄС спроби анексії Криму. Джапарова наголосила на важливості активної протидії спробам Росії легітимізувати окупацію.
Кримська платформа: що відомо
- У Держдепі США повідомили про готовність країни приєднатися до Кримської платформи.
- Штати наголосили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, включно з її територіальними водами.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів, що посприяє залученню до платформи додаткових учасників – лідерів країн ісламського світу.
- Участь у Кримській платформі підтвердив президент Польщі Анджей Дуда.