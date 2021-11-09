В ЄС розповіли, як режим Лукашенка заманює мігрантів до Білорусі

Режим Олександра Лукашенка безпосередньо причетний до міграційної кризи, яка сталася в ЄС. Саме через політику самопроголошеного президента Білорусі тисячі мігрантів понад добу штурмують білорусько-польський кордон.

Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано під час брифінгу у Брюсселі. Він спробував пояснити, чому склалася така ситуація на кордоні Польщі та Білорусі.

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За словами Стано, режим самопроголошеного президента діє через свої дипломатичні установи, щоб вмовляти громадян інших країн приїхати до Білорусі, обіцяючи їм подальший шлях до ЄС.

Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і власне незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону,

– розповів Стано.

Він додав, що європейські чиновники найближчим часом відвідають кілька країн, з яких приїжджають мігранти до Білорусі. Про які саме країни мовиться – наразі невідомо.

"Загалом, якщо люди отримують якусь інформацію нібито з офіційного джерела, то вони схильні вірити у неї. Тому для нас важливо не тільки інформувати про це країни, звідки їдуть мігранти, але й намагатися довести інформацію до людей. Часом навіть органи влади у цих країнах не знають про ситуацію", – додав Стано.

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Модель, за якою режим Лукашенка проводить свої дії, змушує людей вірити, що вони можуть приїхати в Білорусь і надалі продовжити шлях до ЄС.

Це частина нелюдського і навіть гангстерського підходу режиму Лукашенка. Він бреше людям і привозить їх до Білорусі із брехливими обіцянками легко потрапити в ЄС,

– сказав речник Єврокомісії.

Що цьому передувало