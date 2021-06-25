У ЄС розроблять нові санкції проти Росії – на випадок її ворожих дій

Лідери країн ЄС доручили зовнішньополітичній службі вивчити можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Це на той випадок, якщо доведеться протистояти її можливій майбутній ворожій діяльності.

Фотокопію тексту комюніке оприлюднив речник глави Євроради Баренд Лейтс у твітері. З нього випливає, що конкретної стратегії у відносинах із Росією у ЄС наразі немає.

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У комюніке саміту глав країн Європейського Союзу (у частині про відносини з Росією) мовиться, що:

ЄС готовий співпрацювати та комунікувати з Кремлем у важливих питаннях.

Однак треба й розробити конкретні кроки, які Союз застосує для протидії Росії, якщо та буде шкодити Європі.

Єврокомісії та зовнішньополітичній службі, відповідно, доручили вивчити можливість запровадження нових антиросійських санкцій, якщо така потреба виникне.

якась визначена стратегія у подальших відносинах ЄС і Росії у комюніке не описана. Це різко контрастує з ідеєю Ангели Меркель запросити Володимира Путіна для прямих переговорів з Євросоюзом.



Текст комюніке саміту ЄС у частині про відносини з Росією / Фото з твітера Баренда Лейтса

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