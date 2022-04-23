ЄС розробляє 3 варіанти обмежень на російську нафту, – Bloomberg

Європейський Союз разом із США наразі розробляють шостий пакет санкцій проти Росії.

Зараз вони обговорюють цілих 3 нових варіанти щодо обмежень на російську нафту. Новий пакет планують запровадити вже наступного тижня.

Увага Шольц вважає, що ембарго на російську нафту не наблизить кінець війни

Зазначається, що США і ЄС ведуть перемовити про кроки, які можна зробити для обмеження імпорту нафти з Росії. А також скорочення доходів Москви й осіб, що підтримують режим диктатора Путіна.

Повна заборона нафти

Зокрема, обговорюють такі питання:

повну заборону нафти;

встановлення граничної ціни;

механізм оплати для утримання доходів, які Росія отримала з початку війни в Україні.

Головні ризики

За даними ЗМІ, західні лідери побоюються, що пряма заборона ЄС на російську нафту може призвести до різкого зростання цін, відтак дасть Кремлю ще більше доходів.

При цьому одностайності щодо обмежень на російську нафту в ЄС поки немає. Низка країн, зокрема Німеччина і Угорщина, чинять опір спробам повністю заборонити російську нафту і газ, оскільки значною мірою залежать від російських енергоносіїв.

Не пропустіть – чи може Франція досі допомагати Росії зі зброєю: дивіться відео