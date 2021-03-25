ЄС та США готові протидіяти викликам Кремля: як минуло засідання дипломатів

ЄС та США готові й надалі координувати дії країн для спільної протидії викликам, які створює Росія. Таку заяву зробили головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками спільного засідання у Брюсселі.
Джерело:"Європейська правда"
Водночас дипломати назвали поведінку Росії "викличною" та згадали про російську агресію проти України та Грузії. Не оминули увагою і гібридні загрози.
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Жозеп Боррель та Ентоні Блінкен згадали про дезінформацію, втручання у вибори, зловмисну кібердіяльність та демонстрацію військової сили з боку Росії.
Водночас обидві сторони готові взаємодіяти з Росією у питаннях, де інтереси перетинаються, та закликають Росію полишити конфронтаційний підхід,
– додали Боррель та Блінкен.
Раніше ЄС відклав стратегічну дискусію про подальшу політику блоку щодо Росії на наступний саміт, коли лідери очікувано зможуть зустрітися фізично.
Стосунки ЄС та Росії: що варто знати
- Президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що відносини Росії та Євросоюзу наразі перебувають на низькому рівні. Однак, на думку представника ЄС, ситуацію можна виправити, якщо Кремль почне дотримуватися деяких вимог, зокрема й мінських домовленостей.
- У Кремлі заявили, що Путін теж говорить про "незадовільний стан зв'язків Росії – ЄС". За словами російського президента, відносини сторін "неконструктивні, часом конфронтаційні", однак Москва не бере на себе відповідальність за ситуацію, яка склалася.