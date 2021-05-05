Євросоюз і Велика Британія домовилися про створення дипмісії ЄС в країні

Європейський Союз та Велика Британія домовились про створення дипломатичної місії ЄС у Сполученому Королівстві. Голова Європарламенту Жозеп Боррель подякував представникам "Великої сімки" за організацію переговорів.

Представництво ЄС у Великій Британії матиме привілеї та імунітет, які необхідні для ефективної роботи. Водночас посол Євросоюзу отримає відповідний главам місій держав статус, включаючи угоду та вручення вірчих грамот керівнику країни.

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Реакція сторін на домовленість

Як зазначено у релізі, сторони ЄС та Сполученого Королівства раді, що досягли домовленостей. Там висловили сподівання на швидке просування вперед та спільне вирішення глобальних викликів.

Водночас Жозеп Боррель у своєму твітері подякував главам МЗС "Великої сімки" за продуктивну й добре організовану дводенну зустріч.



Жозеп Боррель та Домінік Рааб / Фото з твітеру голови Європарламенту

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