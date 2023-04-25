ЄС виділив Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги
25 квітня 2023, 12:21Читать новость на русском
Джерело:Урсула фон дер Ляєн
Європейський Союз виділив ще 1,5 мільярда євро Україні. Ці гроші підуть на підтримку роботи наших інституцій, інфраструктуру та для проведення важливих реформ.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про передачу коштів 25 квітня. Вона відзначила, що Єврокомісія допомагає Україні боротись з Росією.
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Що відомо про нову допомогу від ЄС
Сьогодні (25 квітня – 24 Канал) ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого річного пакета макрофінансової допомоги,
– написала Урсула фон дер Ляєн.
Посадовиця відзначила, що Європейський Союз продовжуватиме допомагати Україні протистояти агресії Росії, а також підтримувати:
- роботу українських інституцій та інфраструктури;
- проведення важливих реформ.
Допомога Україні від Єврокомісії
- 17 січня 2023 року Україна отримала від Єврокомісії 3 мільярди євро – це був перший транш у межах програми макрофінансової допомоги.
- Вже 21 березня Урсула фон дер Ляєн заявила про передачу другого траншу у розмірі 1,5 мільярда євро допомоги.
- Тоді глава Єврокомісії пояснила, що ця допомога твердо ставить Україну на шлях до ЄС, підтримуючи реформи. Наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Київ та ЄС разом пишуть європейське майбутнє України.
- Варто зазначити, що 10 грудня 2022 року Рада ЄС підтримала пропозицію щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки на суму 18 мільярдів євро. Ці гроші мають надходити протягом 2023 року у державний бюджет України рівномірними частинами. Окрім того, це відбуватиметься з урахуванням виконання Києвом узгоджених сторонами умов.