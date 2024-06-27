Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони на кордоні з Росією та Білоруссю

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити країни блоку від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви.

У листі голові ЄС лідери цих країн заявили, що проєкт покликаний захистити блок із 27 країн з населенням 450 мільйонів осіб.

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Країни, які межують з Росією та Білоруссю, вимагають посиленого захисту

Польща, Литва, Латвія та Естонія заявили, що потрібна фінансова підтримка всіх членів блоку для захисту від загроз з боку Москви.

Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС із Росією та Білоруссю дозволить вирішити гостру та нагальну необхідність захистити ЄС від військових та гібридних загроз,

– мовиться у листі чотирьох лідерів.

Гібридні загрози є поєднанням військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і витіснення мігрантів через кордони.

Масштаб і вартість цього спільного проєкту вимагають цілеспрямованих дій ЄС для його політичної та фінансової підтримки,

– йдеться у листі.

Деякі дипломати ЄС оцінили вартість будівництва такої лінії оборони на землі вздовж 700-кілометрового кордону ЄС з Росією та Білоруссю приблизно 2,5 мільярда євро.

"Необхідно вжити надзвичайних заходів, оскільки зовнішній кордон ЄС має бути захищений військовими та цивільними засобами", – додали ініціатори проєкту.

Відомо. що лист обговорюватиметься на саміті в Брюсселі, який почнеться вже сьогодні, 27 червня.