ЄС ввів санкції проти двох провідних авіа та ракетних промисловостей Росії

26 лютого 2022 , 02:04
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Джерело:

"РИА Новости"

У списках санкцій ЄС опинилися російські ракетно-космічний центр "Прогрес" та виробник літаків "Су" – мовиться про авіаційний завод "КнААЗ".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зауважимо, що РКЦ "Прогрес" є одним із провідних підприємств російської ракетно-космічної промисловості.

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Тим часом "КнААЗ" – найбільша авіабудівнича компанія Росії. 

Які ще обмеження ввели:

Нещодавно ЄС затвердив другий масивний пакет санкції проти Росії. Зокрема:

  • Європейський Союз заморозить усі європейські активи президента Володимира Путіна. Це ж стосується й міністра закордонних справ окупанта Сергія Лаврова.
  • У список підсанкційних потрапили глава уряду Михайло Мішустін, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв та міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев. Загалом у списку – 98 осіб. 
  • До країни-агресорки заборонили експорт технологій для нафтогазової, аерокосмічної та оборонної галузі. 
  • Невдовзі громадян Росії позбавлять спрощеного візового режиму. 

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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Автор: Анастасія Кушпіт