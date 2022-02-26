ЄС ввів санкції проти двох провідних авіа та ракетних промисловостей Росії

У списках санкцій ЄС опинилися російські ракетно-космічний центр "Прогрес" та виробник літаків "Су" – мовиться про авіаційний завод "КнААЗ".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зауважимо, що РКЦ "Прогрес" є одним із провідних підприємств російської ракетно-космічної промисловості.

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Тим часом "КнААЗ" – найбільша авіабудівнича компанія Росії.

Які ще обмеження ввели:

Нещодавно ЄС затвердив другий масивний пакет санкції проти Росії. Зокрема:

Європейський Союз заморозить усі європейські активи президента Володимира Путіна. Це ж стосується й міністра закордонних справ окупанта Сергія Лаврова.

У список підсанкційних потрапили глава уряду Михайло Мішустін, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв та міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев. Загалом у списку – 98 осіб.

До країни-агресорки заборонили експорт технологій для нафтогазової, аерокосмічної та оборонної галузі.

Невдовзі громадян Росії позбавлять спрощеного візового режиму.

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