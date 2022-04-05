ЄС, ймовірно, ухвалить нові санкції проти Росії 6 квітня, – МЗС Франції

Фото та відео з деокупованої Бучі під Києвом жахнули увесь світ. Російські війська чинили там позамежні звірства проти мирного населення України.

Після цих повідомлень Європейський Союз має ухвалити нові санкції проти Росії. Як зазначив міністр європейських справ Франції Клеман Бон, швидше за все, це станеться в середу.

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Нові санкції, ймовірно, будуть прийняті завтра,

– сказав Бон.

Він також додав, що ЄС повинен якнайшвидше запровадити заходи щодо імпорту газу та вугілля з Росії.

Зазначимо, Росія відкидає будь-які звинувачення у вбивствах мирних жителів, зокрема в Бучі. Навіть нададуть Раді Безпеки ООН "емпіричні докази", що свідчитимуть про те, що російські сили не причетні до звірств в Україні.

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