ЄС, ймовірно, ухвалить нові санкції проти Росії 6 квітня, – МЗС Франції
Джерело:Reuters
Фото та відео з деокупованої Бучі під Києвом жахнули увесь світ. Російські війська чинили там позамежні звірства проти мирного населення України.
Після цих повідомлень Європейський Союз має ухвалити нові санкції проти Росії. Як зазначив міністр європейських справ Франції Клеман Бон, швидше за все, це станеться в середу.
Зверніть увагу У Байдена пообіцяли нові санкції проти Росії вже цього тижня: світ шокувало побачене в Бучі
ЄС, ймовірно, ухвалить нові санкції проти РФ 6 квітня
Нові санкції, ймовірно, будуть прийняті завтра,
– сказав Бон.
Він також додав, що ЄС повинен якнайшвидше запровадити заходи щодо імпорту газу та вугілля з Росії.
Зазначимо, Росія відкидає будь-які звинувачення у вбивствах мирних жителів, зокрема в Бучі. Навіть нададуть Раді Безпеки ООН "емпіричні докази", що свідчитимуть про те, що російські сили не причетні до звірств в Україні.
Реакція світу на бучанську різанину: коротко
- Після того, як російські військові покинули Київщину, з'явилися моторошні фото з Бучі, Ірпеня та Гостомеля.
- Після окупантів на вулицях залишилося багато тіл убитих цивільних. Зокрема, в Бучі у братських могилах поховано майже 300 людей.
- Геноцид українців засудили низка міжнародних чиновників. Наприклад, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований звірствами російської армії на Київщині. Він наголосив, що на Росію чекають нові санкції.
- Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі та інших українських містах.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації відправити місію в Бучу для збору доказів.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на Бучанську різанину й вимагає термінове розслідування.
Зауважте – Буча – свідок звірств російських загарбників: дивіться відео