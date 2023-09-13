Можна лише з брудними картатими сумками: чому Європа ввела жорсткі обмеження для росіян
Нещодавно Євросоюз заборонив громадянам Росії ввозити автомобілі, смартфони, валізи, косметику та ряд інших речей. Таким рішенням ЄС обмежує покупки пального, споживання певних речей для росіян.
У такий спосіб Європа показала, де саме росіяни мають та будуть перебувати. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Юрій Подорожній.
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Росіяни хотіли подивитись на "загниваюче" життя
Як зазначив Юрій Подорожній, росіянам заборонили ввозити навіть валізи. Тому росіяни зможуть приїхати у Європу лише з брудними картатими сумками. Однак стоїться питання, наскільки країни, які мають спільний кордон з Росією, будуть дотримуватись цих обмежень.
Обмежують не тільки на великому економічному рівні санкціями. Для кожного росіянина, який сидить вдома та розповідає про "загниваючу Америку", "незрозумілу" політичну ситуацію в ЄС, але дуже прагне подивитись на "загниваюче" життя, у ЄС ввели такі обмеження,
– підкреслив він.
ЄС заборонив росіянам ввозити ряд речей
- Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства стосовно Росії. Тепер в'їзд до країн ЄС на пасажирських авто, зареєстрованих у країні-агресорці, розцінюється як заборонений імпорт.
- Водночас неважливо, чи використовується транспорт у приватних чи комерційних цілях. Якщо він зареєстрований у Росії, то підпадає під санкції і розцінюватиметься як заборонений імпорт.
- Окрім цього, росіянам заборонили ввозити косметику, валізи, ноутбуки, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоцінне та дорогоцінне каміння, туалетний папір, шампуні і навіть зубні пасти.
- Зауважимо, що міністерство торгівлі США повідомило про запровадження нових санкцій проти російських компаній, які професійно займаються перевезеннями. До "чорного списку" потрапили такі повітряні судна: три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450; один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан"; два Gulfstream; один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia; Airbus A319 компанії RusJet.