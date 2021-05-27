В ЄС закликали Росію звільнити усіх незаконно засуджених кримських татар

Європейський Союз вимагає Росію негайно звільнити незаконно утримуваного кримського татара Еміра-Усейна Куку та усіх безпідставно засуджених в окупованому Криму.

Таку заяву зробив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. Представник ЄС в Росії 27 травня був присутній сьогоднішньому суді над Еміром-Усейном Куку.

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Стано констатував, що Росія продовжує переслідувати кримських татар і правозахисників.

ЄС закликає негайно і беззастережно звільнити його, а також усіх затриманих і засуджених в Криму з порушенням міжнародного права,

– наголосив він.

Що відомо про справу Еміра-Усейна? Кримського правозахисника засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму за участь в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір", яка визнана в Росії терористичною організацією. 26 травня Верховний суд Росії розглянув касаційну скаргу адвоката і підсудних у "справі Хізб ут-Тахрір" і повністю відмовив у її задоволенні.

Зауважимо, що за інформацією МЗС України, Росія продовжує незаконно утримувати за ґратами в окупованому Криму та на території Росії понад 100 громадян України за політичними мотивами.