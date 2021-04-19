Ситуація небезпечна, – ЄС закликав Росію відвести війська від кордону України

В Євросоюзі звернулися до Росії через нарощування військової присутності біля України. Там закликали відвести війська від кордону.
Джерело:European Council
Таку позицію висловив Жозеп Боррель, віцепрезидент Європейської комісії. Про це він говорив перед неформальним засіданням Ради ЄС на рівні очільників МЗС.
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Високий представник Євросоюзу підкреслив, що 19 квітня міністри обговорять "ситуацію на кордонах України з розміщенням російських військ".
Ситуація дуже небезпечна. Ми закликаємо Росію відвести її сили від українського кордону,
– підкреслив Боррель.
Й також додав, що загалом відносини з Росією не покращуються. Натомість навпаки, напруга лише посилюється у різних формах.
Боррель нагадав, що у засіданні Ради ЄС візьме участь очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він пояснить міністрам закордонних справ ситуацію в Україні.
Зауважимо, що раніше в Євросоюзі також обіцяли розглянути провокації Кремля у Чорному морі. Напередодні Росія заявила, що закриває його акваторію.
Ситуація на кордонах України: що відомо
Ще наприкінці березня у ЗСУ попередили, що Росія нарощує військову присутність біля України – у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях та в окупованому Криму.
За даними української розвідки, до 20 квітня Росія розгорне поблизу кордонів України повний склад сил та засобів. Мовиться про 110 тисяч ворожих військових.