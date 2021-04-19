Ситуація небезпечна, – ЄС закликав Росію відвести війська від кордону України

В Євросоюзі звернулися до Росії через нарощування військової присутності біля України. Там закликали відвести війська від кордону.

Таку позицію висловив Жозеп Боррель, віцепрезидент Європейської комісії. Про це він говорив перед неформальним засіданням Ради ЄС на рівні очільників МЗС.

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Високий представник Євросоюзу підкреслив, що 19 квітня міністри обговорять "ситуацію на кордонах України з розміщенням російських військ".

Ситуація дуже небезпечна. Ми закликаємо Росію відвести її сили від українського кордону,

– підкреслив Боррель.

Й також додав, що загалом відносини з Росією не покращуються. Натомість навпаки, напруга лише посилюється у різних формах.

Боррель нагадав, що у засіданні Ради ЄС візьме участь очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він пояснить міністрам закордонних справ ситуацію в Україні.

Зауважимо, що раніше в Євросоюзі також обіцяли розглянути провокації Кремля у Чорному морі. Напередодні Росія заявила, що закриває його акваторію.

Ситуація на кордонах України: що відомо

Ще наприкінці березня у ЗСУ попередили, що Росія нарощує військову присутність біля України – у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях та в окупованому Криму.

За даними української розвідки, до 20 квітня Росія розгорне поблизу кордонів України повний склад сил та засобів. Мовиться про 110 тисяч ворожих військових.



Російські війська біля України / Інфографіка 24 каналу