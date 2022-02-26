ЄС закриває повітряний простір для російських авіакомпаній, – ЗМІ
26 лютого 2022 , 23:30Читать новость на русском
Джерело:Твітер Маттіаса Дайсса
Німецький журналіст Маттіас Дайсс повідомив, що країни Євросоюзу закриють повітряний простір для авіакомпаній країни-агресорки.
Дайсс заявив, що цю інформацію йому "підтвердили з надійного джерела". Журналіст зауважив, що Росія також може закрити свій повітряний простір у відповідь.
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Ексклюзив: Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Щойно підтвердили мені з надійного джерела,
– написав він на своїй сторінці у твітері.
Свій авіапростір для авіакомпаній Росії вже закрили:
- Естонія,
- Литва,
- Латвія,
- Словенія,
- Велика Британія,
- Болгарія,
- Чехія,
- Польща,
- Румунія.
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