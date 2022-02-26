ЄС закриває повітряний простір для російських авіакомпаній, – ЗМІ

Німецький журналіст Маттіас Дайсс повідомив, що країни Євросоюзу закриють повітряний простір для авіакомпаній країни-агресорки.

Дайсс заявив, що цю інформацію йому "підтвердили з надійного джерела". Журналіст зауважив, що Росія також може закрити свій повітряний простір у відповідь.

До теми Словенія закрила повітряний простір для літаків Росії

Ексклюзив: Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Щойно підтвердили мені з надійного джерела,

– написав він на своїй сторінці у твітері.

Свій авіапростір для авіакомпаній Росії вже закрили:

Естонія,

Литва,

Латвія,

Словенія,

Велика Британія,

Болгарія,

Чехія,

Польща,

Румунія.

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