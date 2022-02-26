ЄС закриває повітряний простір для російських авіакомпаній, – ЗМІ

26 лютого 2022 , 23:30
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Джерело:

Твітер Маттіаса Дайсса

Німецький журналіст Маттіас Дайсс повідомив, що країни Євросоюзу закриють повітряний простір для авіакомпаній країни-агресорки.

Дайсс заявив, що цю інформацію йому "підтвердили з надійного джерела". Журналіст зауважив, що Росія також може закрити свій повітряний простір у відповідь.

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Ексклюзив: Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Щойно підтвердили мені з надійного джерела,
– написав він на своїй сторінці у твітері.

Свій авіапростір для авіакомпаній Росії вже закрили:

  • Естонія,
  • Литва,
  • Латвія,
  • Словенія,
  • Велика Британія,
  • Болгарія, 
  • Чехія,
  • Польща,
  • Румунія.

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Автор: Анастасія Кушпіт