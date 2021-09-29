В ЄС занепокоєні зловживанням безвізом Україною та деякими іншими державами, – ЗМІ

29 вересня 2021 , 13:52
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Джерело:

Euobserver

Кілька держав-членів Євросоюзу підняли питання про можливе скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою. Причина – серія зловживань зі сторони громадян цих держав.

Про це йдеться у внутрішньому документі ЄС, який датується 27 вересня. Про нього стало відомо напередодні подорожі глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Західних Балкан.

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Занепокоєння ЄС дотриманням безвізу зі сторони низки країн

Документ країни-учасниці ЄС обговорять 13 жовтня. Серед зловживань, які викликали роздратування держав Євросоюзу, є незаконне проживання громадян з безвізових держав, а також необґрунтовані запити про надання притулку.

  • Відповідно до документа, Німеччина, Франція та Італія останнім часом розчаровані через, на їхню думку, зловживання безвізом. У документі пишуть про зростання "правопорушень, які пов'язані з несанкціонованим проживанням" громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.
  • Також там йдеться про зростання протягом останніх 3 місяців на понад 50% клопотань про надання притулку від громадян Грузії у порівнянні з тим же періодом у 2019 році, до пандемії COVID-19.

Механізм призупинення дії безвізу передбачає, що збільшення більш як на 50% випадків незаконного перебування чи прохань про надання притулку з низьким рівнем схвалення у результаті може призвести до повторного введення віз.

Деталі зауважень країн ЄС до конкретних держав

  • Німеччина у документі наголошує, що особливо критичною є ситуація з Молдовою. Якщо порівнювати періоди з червня по серпень 2019 року та з червня по серпень 2021 року, то прохання про притулок зросли на 429%.
  • З претензіями щодо Молдови виступила й Італія. Її представники заявили, що мережі торгівлі людьми, які діють через "сусідні країни", зловживають безвізом та підвищують можливість позбавлення країни безвізового режиму "у випадку недостатнього прогресу".
  • Франція описала проблеми, пов'язані із громадянами Албанії, Грузії та Сербії.
  • Бельгія поскаржилася на "тривожне збільшення" клопотань про надання притулку з Молдови протягом 2021 року.
  • Водночас Чехія заявила, що  зросли необґрунтовані клопотання про надання притулку від громадян Грузії, Молдови й України.

До слова, Нідерланди є єдиним членом ЄС, який вимагав призупинити безвіз з Албанією у 2019 році. Однак це прохання відхилила Європейська комісія.

Довідка. Візовий режим ЄС для Чорногорії, Сербії та Північної Македонії скасували у грудні 2009 року, для Албанії та Боснії – у 2010 році, для Молдови – у 2014 році, а для Грузії та України – у 2017 році.

Причини припинення безвізового режиму з ЄС

  • У 2017 році Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами.
  • У документі вказали 5 причин, через які можуть призупинити безвіз. Чотири з них стосуються міграції, п'ята причина – відкат у проведенні реформ.
Зверніть увагу! У серпні 2021 року Єврокомісія стверджувала, що загалом Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації. Однак тоді наголосили на необхідності робити більше для боротьби з корупцією, протидії відмиванню грошей і боротьби з організованою злочинністю. Згодом у Єврокомісії додали, що вступ України в ЄС малоймовірний у наступні 3 – 5 років.
Автор: Наталія Пристанська