В ЄС заявили, що підтримують контакти з "Талібаном", й пояснили чому

Після того, як "Талібан" захопив владу в Афганістані, Євросоюз підтримує з його представниками оперативні контакти. Втім, це не означає визнання їхнього режиму як нової влади.

Таку заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. При цьому, вона наголосила, що про політичні переговори з бойовиками не мовиться.

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Переговори заради порятунку

Посадовиця зауважила, що з талібами "можна говорити". Мовляв, оперативні контакти зараз, у період кризи, є необхідними. Адже лише так можна обговорити питання, пов'язані з наданням сприяння людям в Афганістані Проте оцінювати бойовиків будуть, зважаючи на дії, а не слова.

У цьому випадку оперативні контакти необхідні, і завжди добре вести переговори, коли є можливість врятувати життя,

– наголосила фон дер Ляйєн.

Напередодні Верховний представник ЄС із питань дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Китай фактично визнає "Талібан", а Росія це скоро зробить. Євросоюз, на його думку, не повинен дозволити цим країнам поширити свій вплив на Афганістан.

Таліби хочуть міжнародного визнання

19 серпня терористична організація "Талібан" заявила про створення "Ісламського емірату Афганістан". Саме у цей день країна відзначала День незалежності.

Речник бойовиків Забіхулла Муджахід підкреслив, що таліби прагнуть мати "хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами".

Режисерка Сахра Карімі, яка втекла з Кабула у Київ, переконана: якщо міжнародна спільнота визнає "Талібан", Афганістану настане кінець.

Вперше "Ісламський емірат" таліби проголошували в Афганістані у 1996 році. Жодна демократична країна світу тоді не визнавала їхню владу.