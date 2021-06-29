ЄСПЛ заслухає справу проти Росії щодо Донбасу: відома дата
29 червня 2021 , 16:36Читать новость на русском
Джерело:ЄСПЛ
З'явилась дата, коли відбудеться слухання у справі України та Нідерландів проти Росії. Мовиться про агресію держави-окупанта на Донбасі.
ЄСПЛ заслухає справу 24 листопада 2021 року. Дату юридичного процесу анонсували на сайті юстиції.
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"Засідання Великої Палати ЄСПЛ у справі Україна та Нідерланди проти Росії (nos. 8019/16, 43800/14 та 28525/20) призначили на 24 листопаду 2021 року", – мовиться в заяві.
Про яку справу мовиться
Відповідні справи стосуються подій на Сході України. Зокрема мовиться про катастрофу рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".Нагадаємо! Авіатранспорт збили проросійські бойовики у липні 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.
Коротко про справу Україна проти Росії
- У липні 2020 року Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії через її роль у катастрофі МН17.
- Так країна захотіла підтримати деякі скарги рідних загиблих, які звернулись до суду.
- ЄСПЛ у листопаді того ж року вирішив доєднати до справи Україна проти Росії щодо Донбасу ще 2 кейси. Один з них стосується збитого авіалайнера МН17.