Єва Лонгорія вперше показала обличчя свого сина: миловидне фото

Голлівудська зірка Єва Лонгорія знялась для американського видання "HOLA! USA", прикрасивши обкладинку журналу зі своїм одномісячним сином Сантьяго Енріке.

Про це повідомляють на Hello Magazine.

43-річна американська актриса взяла участь у ніжному фотосеті, де зворушливо пригортала первістка до тіла. Автором нової фотоісторії став Бернандо Дора.

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Єва Лонгорія з сином Сантьяго Енріке

Жінка розповіла не лише про будні материнства, а й про напружений графік роботи та про реакцію дітей її чоловіка від іншого шлюбу на народження братика Енріке.

У перервах між зйомками Єва встигала годувати малюка грудьми і розповіла, як вона почувається в ролі мами, а також про плани на майбутнє,

– розповів головний редактор видання Мігель Сіргадо.

Варто додати, що в день народження малюка видання "HOLA! USA" отримало ексклюзивне право на публікацію першого фото Єви Лонгорії з сином. Єва Лонгорія народила хлопчика від чоловіка Хосе Антоніо Бастона 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка вона зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити, через що з нетерпінням очікувала на пологи.