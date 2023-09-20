Колишньому одеському військкому Євгену Борисову продовжили запобіжний захід

Суд продовжив запобіжний захід одіозному одеському військкому Євгену Борисову. Він пробуде під вартою щонайменше до 22 жовтня.

Едуард Плешко – начальник відділу інформаційної політики та комунікацій Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону – розповів, що запобіжний захід продовжили ще 19 вересня. Окрім того, збільшили термін досудового розслідування.

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Плешко наголосив, що Борисов не вносив заставу. Наразі йому оголосили підозру у скоєнні трьох злочинів.

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