У Міноборони розповіли про звільнення Хмари з військової служби та спростували чутки

Міністерство оборони України повідомило подробиці звільнення Євгена Хмари з військової служби. Там також відреагували на спекуляції у соцмережах довкола причин його звільнення нібито через ВЛК.

Новий міністр скористався спеціальною нормою. Про це повідомили в "Укрінформ" з посиланням на МО.

Що відомо про звільнення Хмари?

У середу, 19 серпня, Євген Хмара став міністром оборони України. Новий керівник відомства обіймає посаду як цивільна особа, відповідно до вимог закону про національну безпеку.

Міністерство оборони спростували інформацію про його звільнення з військової служби через рішення військово-лікарської комісії. У відомстві наголосили, що посадовець пройшов перевірку ВЛК за найсуворішими вимогами для спецпідрозділів і є повністю придатним.

За їхніми словами, спекуляції довкола цієї теми є брехнею. До свого призначення посадовець понад 15 років служив у Центрі спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

У Міноборони пояснили, що Хмару звільнили з військової служби на підставі підпункту "е" пункту 3 частини 5 статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Ця норма стосується саме генералів і адміралів: якщо вони не займають штатної посади, перебувають у розпорядженні, закон дозволяє звільнити такого генерала з військової служби,

– зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, що у середу, 19 серпня, Верховна Рада призначила нового очільника Міноборони, підтримавши подання Президента України. Перед цим уряд звільнив Хмару з посади заступника та виконуючого обов'язки міністра.

Під час виступу у парламенті новий очільник МО підтвердив, що звертається до депутатів уже в цивільному статусі. Також Хмара назвав пріоритети на посаді, серед яких – протидія мобілізаційним планам ворога та зменшення російського воєнного потенціалу.