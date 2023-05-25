Пригожин хоче зарекомендувати себе як російська тоталітарна фігура, – ISW

Глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин намагається утвердитися як російська тоталітарна фігура, яка може досягти воєнної перемоги в Україні. Він має серйозні політичні амбіції.

Пригожин виступає за радикальні політичні підходи до війни в Україні. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Пригожин хоче зарекомендувати себе як тоталітарна фігура

Аналітики вважають, що Пригожин подвоює свої спроби утвердитися як російська тоталітарна фігура, яка може досягти воєнної перемоги в Україні. Очільник вагнерівців закликав до повного воєнного стану, кількох наступних хвиль мобілізації та широкомасштабної економічної мобілізації російської промисловості для порятунку Росії.

Пригожин також припустив, що для перемоги в Україні Росія має стати тоталітарним режимом на кшталт Північної Кореї та закрити всі кордони на певну кількість років. Він регулярно створював образ, щоб резонувати з виборцями, зацікавленими в ідеології національної переваги Росії, радянської брутальної сили та сталінського тоталітарного контролю.

Пригожин, ймовірно, виступає за неймовірно радикальні політичні підходи до війни в Україні, щоб протиставити себе відносно ухиленому від ризику підходу Путіна до прийняття рішень щодо війни,

– зазначили аналітики.

До речі, ISW раніше оцінювало, що Пригожин має серйозні політичні амбіції та має намір закріпити себе як центральну фігуру російської ультранаціоналістичної спільноти. Ситуація у Бахмуті, ймовірно, додала Пригожину сміливості продовжувати ці амбіції більш явно, попри внутрішні потрясіння, які це може спричинити, або небезпеку, яку це може створити для нього з Кремлем.

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