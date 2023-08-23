Другий літак Пригожина кружляв над Москвою, поки перший догорав у Тверській області

Над Тверською областю впав літак, на борту якого міг бути Євген Пригожин. Другий борт, власником якого теж вважають ватажка вагнерівців, робив "дивні речі" над російською столицею.

Другий літак Пригожина робив зигзаги над Москвою і поводився неприродно. Він теж, як і той, що розбився у Тверській області, вилетів з Підмосков'я.

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Робить "дивні речі"

За даними Flightradar, після того, як стало відомо, що приватний джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795 розбився, інший ймовірний літак Пригожина почав кружляти над Москвою. Вочевидь, екіпаж літака був невпевнений, чи варто йому кудись летіти, коли його "товариш" догорає в Бологовском районі Тверської області.

Нарешті всівся

Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Прігожина – у нашому телеграмі

Пізніше другий бізнес-джет Embraer 600, який приписують бізнесмену Євгену Пригожину, приземлився в аеропорту "Остаф'єво", як пише одне з російських ЗМІ. Також з'явилася інформація, що літак міг приземлитися в аеропорту "Внуково".

Пригожин міг бути на борту літака, що розбився

Спочатку російські ЗМІ, потім Росавіація та МНС Росії підтвердили падіння приватного джету Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак тримав курс з Москви до Санкт-Петербургу. Однак долетіти йому не судилося – він впав над Тверською областю.

Від літака нічого не залишилося, від екіпажу – теж. Усього загинуло 10 осіб.

За даними західних ЗМІ, розбитий літак належав засновнику ПВК "Вагнер" Пригожину. Сам ватажок вагнерівців теж значився у списку пасажирів, і цілком, міг попрямувати "на концерт до Кобзона".

Свідки інциденту запевняють, що перед тим, як літак впав, пролунало два вибухи. Після цього у літака відвалилося крило та стабілізатор. Наближені до "Вагнера" телеграм-канали стверджують, що літак Пригожина збили російськими ЗРК С-300.

Лідера вагнерівців могли "замовити"

Аварія літака Пригожина могла бути невипадковою. Адже після сумнозвісного заколоту лідер найманців тривалий час перебував у немилості Путіна. Американські лідери одноголосно радили Пригожину ретельно перевіряти, що йому дають їсти.

Глава української розвідки Кирило Буданов у нещодавньому інтерв'ю The War Zone зазначив, що російські спецслужби отримали замовлення на главу ПВК "Вагнер".

Наразі невідомо, чи був Пригожин на борту свого літака. Втім, коли – ні, уся ця історія з літаком цілком могла бути попереджувальним сигналом вагнерівцю – його можуть прибрати, коли завгодно. Він міг піти "красиво" так, як вже раптово "йшли" усі люди, що недогодили Кремлю.